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Сегодня, 08:49

Агкацев: «Не читал слова Заремы перед матчем со «Спартаком»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о выступлении клуба в чемпионате России.

— Говорят, перед недавним матчем со «Спартаком» вашей команде в раздевалке зачитали слова Заремы Салиховой, чтобы мотивировать на эту игру.

— Нет, — приводит слова Агкацева «Известия». — Честно говоря, в первый раз слышу об этом (улыбается).

— И не читали слова Заремы?

— Я их не читал.

— Обидно, что при этом не выиграли два матча у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?

— Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.

— Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

— Ну еще рано говорить — начало сезона только.

По информации «СЭ», перед матчем 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:0) в раздевалке «быков» игрокам показали высказывание Заремы Салиховой, которая предрекала легкую победу красно-белым.

После 7-го тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.

Источник: https://iz.ru/1571146/aleksei-fomin/slova-zaremy-pered-matchem-so-spartakom-ne-chital
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Станислав Агкацев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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