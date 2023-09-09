Агкацев: «Не читал слова Заремы перед матчем со «Спартаком»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о выступлении клуба в чемпионате России.

— Говорят, перед недавним матчем со «Спартаком» вашей команде в раздевалке зачитали слова Заремы Салиховой, чтобы мотивировать на эту игру.

— Нет, — приводит слова Агкацева «Известия». — Честно говоря, в первый раз слышу об этом (улыбается).

— И не читали слова Заремы?

— Я их не читал.

— Обидно, что при этом не выиграли два матча у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?

— Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.

— Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

— Ну еще рано говорить — начало сезона только.

По информации «СЭ», перед матчем 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:0) в раздевалке «быков» игрокам показали высказывание Заремы Салиховой, которая предрекала легкую победу красно-белым.

После 7-го тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.