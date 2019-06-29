Роберт Мак назвал главную цель "Зенита" на данный момент

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак не стал комментировать слухи о своем будущем в питерской команде, сообщает Bobsoccer. 28-летний словак считает, что самое главное сейчас – подготовка к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом". Встреча пройдет 6 июля.

– Сейчас я полностью сконцентрирован на "Зените", российскую прессу не читаю и поэтому не знаю, что обо мне пишут. Самое важное на данный момент – хорошо подготовиться к новому сезону в целом и матчу за Суперкубок в частности, – приводит слова Мака Bobsoccer.

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