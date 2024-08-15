Экс-игрок «Зенита» Мейра намерен посетить мероприятия клуба в Санкт-Петербурге

Чемпион России 2010 года в составе «Зенита» португалец Фернанду Мейра хотел бы посетить мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные 100-летию футбольного клуба.

«Я был бы счастлив, если бы меня пригласили на 100-летний юбилей «Зенита». Это один из клубов в моей карьере, где я провел много времени. Я очень уважаю «Зенит», стал чемпионом России в составе клуба, были и другие трофеи, у меня остались великолепные воспоминания. Конечно, следующий год будет впечатляющим и важным для болельщиков «Зенита» и клуба. Конечно, я бы хотел посетить Россию и Санкт-Петербург в такой праздник, если будет такая возможность. Может быть, я смогу это сделать», — цитирует Мейру ТАСС.

Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год, став чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.