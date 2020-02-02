Ригони присоединился к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони присоединился к команде на сборе в Испании. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Эмилиано Ригони присоединился к команде на сборах в Испании. pic.twitter.com/lmruwYshXf — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 2, 2020

Ранее футболист досрочно вернулся из аренды в «Сампдории». В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел девять матчей в серии А и отметился одной результативной передачей.

Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

До этого была информация, что главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями Ригони. Его арендное соглашение с клубом было рассчитано до лета 2020 года с обязательством выкупа. Для этого ему нужно было сыграть 20 матчей.