РИА «Новости»: «Торпедо» не рассматривает кандидатуру Юрана

Руководство московского футбольного клуба «Торпедо» не рассматривает Сергея Юрана в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сообщалось, что Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера команды.

«Появляющаяся в СМИ информация о приглашении на пост главного тренера «Торпедо» Сергея Юрана не соответствует действительности. Сейчас рассматриваются несколько кандидатов, включая зарубежных специалистов, не работавших ранее в России», — приводит слова источника РИА «Новости».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.