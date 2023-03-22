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22 марта, 22:59

РИА «Новости»: «Торпедо» не рассматривает кандидатуру Юрана

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство московского футбольного клуба «Торпедо» не рассматривает Сергея Юрана в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сообщалось, что Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера команды.

«Появляющаяся в СМИ информация о приглашении на пост главного тренера «Торпедо» Сергея Юрана не соответствует действительности. Сейчас рассматриваются несколько кандидатов, включая зарубежных специалистов, не работавших ранее в России», — приводит слова источника РИА «Новости».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230322/torpedo-1859906492.html
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Андрей Талалаев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
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 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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