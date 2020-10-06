РФС запускает Цифровую платформу

Российский футбольный союз объявляет о запуске инновационного проекта «РФС. Цифровая платформа». Его цель — цифровизация футбола и переход на электронную форму взаимодействия субъектов и объектов спорта номер один.

Платформа позволит объединить игроков, тренеров, судей, инспекторов, всех задействованных в отрасли специалистов, спортивные объекты, а также компании-партнеры РФС. «РФС. Цифровая платформа» переведет процесс подготовки и организации соревнований в цифровой формат, предоставит возможность заполнять протоколы и рапорты соревнований онлайн, позволит футбольным школам организовать тренировочный процесс, будет управлять ходом реализации «Стратегии 2030» развития футбола в России и многое другое.

Переход на новую систему начался 14 мая 2020 года. На первом этапе специалисты РФС проводили процесс миграции данных из системы паспортизации. В июле началось подключение к системе межрегиональных объединений и региональных федераций футбола. С августа доступ к системе начали получать официальные лица, судьи и инспекторы, а ближайшее время его получат клубы и школы. Доступ к платформе будет предоставляться после прохождения обучения в системе онлайн-обучения РФС.

В сезоне 2020/21 система будет носить дублирующий характер. В качестве основной она начнет работу с сезона 2021/22.

Предыдущая система паспортизации была запущена в 2004 году. Она давала возможность проводить регистрацию футболистов и клубов. Новая система имеет существенно увеличенный функционал. Например, она позволит регистрировать весь спектр футбольных специализаций, проводить паспортизацию организаций, объектов футбольной инфраструктуры, проверять организации на предмет аффилированности.