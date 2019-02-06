РФС запретил "Рубину" регистрировать игроков до выплаты компенсации Кудряшову

Российский футбольный союз (РФС) запретил "Рубину" регистрировать новых игроков до выплаты компенсации за расторжение контракта с защитником Федором Кудряшовым, информирует пресс-служба организации.

Кудряшов и "Рубин" расторгли контракт 10 января. Он был рассчитано до 30 июня 2019 года. Позднее 31-летний защитник подал на казанский клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате.

4 февраля Кудряшов забрал заявление, так как стороны договорились о заключении мирового соглашения.

Кудряшов выступал за "Рубин" с лета 2017 года, в составе "Рубина" защитник провел 38 матчей.