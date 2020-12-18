РФС утвердил пять женщин-судей для работы в РПЛ

Как и сообщал «СЭ», на заседании Исполкома РФС было принято решение включить в список для работы в РПЛ женщин-судей, информирует сайт РФС.

В список попали пять женщин — Надежда Горинова, Марина Крупскуя, Вера Опейкина, Александра Пономарева и Анастасия Пустовойтова.

Все они — судьи ФИФА и получают назначения на игры международных турниров для женских команд. Теперь они смогут судить встречи Тинькофф РПЛ. Главным образом их будут назначать резервными, но, возможно, кому-то доверят функции арбитра.