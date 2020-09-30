РФС утвердил дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора

Сегодня состоялось заседание исполкома РФС, на котором были приняты несколько решений.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, утвержден дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора РФС. Также утвержден и регламент РФС по работе с посредниками. Он вступает в действие с 1 января 2021 года.

Приняты изменения в программу оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2019 год. Утверждена программа оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2020 год.

Опубликован список лучших игроков России по итогам сезона-2019/20 (33 лучших игроков) и лучших игроков в номинациях по итогам сезона. Утверждены кандидаты на «Национальную спортивную премию» министерства спорта Российской Федерации.