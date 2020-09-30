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РФС утвердил дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора

17:43
Итоги исполкома РФС. Фото РФС.
Итоги исполкома РФС. Фото РФС.

Сегодня состоялось заседание исполкома РФС, на котором были приняты несколько решений.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, утвержден дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора РФС. Также утвержден и регламент РФС по работе с посредниками. Он вступает в действие с 1 января 2021 года.

Приняты изменения в программу оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2019 год. Утверждена программа оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2020 год.

Опубликован список лучших игроков России по итогам сезона-2019/20 (33 лучших игроков) и лучших игроков в номинациях по итогам сезона. Утверждены кандидаты на «Национальную спортивную премию» министерства спорта Российской Федерации.

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