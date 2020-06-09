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РФС утвердил «Динамо» чемпионом молодежного первенства

14:19
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Исполком РФС сообщил о том, что победителем молодежного первенства РПЛ признано «Динамо».

Ранее руководство РПЛ приняло решение не доигрывать сезон молодежного первенства премьер-лиги.

Первенство молодежек из-за пандемии коронавируса было прервано после 22-х туров. «Динамо» в таблице опережало ближайшего преследователя — чемпионов прошлого года ЦСКА — на 4 очка.

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