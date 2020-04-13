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РФС собирает данные о финансировании клубов, чтобы обратиться в правительство с предложениями о помощи

14:10
РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ" Скан таблицы. Фото «БИЗНЕС Online»
РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"

РФС начал сбор данных с профессиональных лиг о финансировании клубов, чтобы обратиться в правительство России с просьбой помочь футболу в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, сообщает «БИЗНЕС Online».

РФС просит заполнить таблицу, указав источники финансирования за 2019 год.

Скан таблицы. Фото «БИЗНЕС Online»
Скан таблицы. Фото «БИЗНЕС Online»

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что не планирует влиять на зарплатный вопрос в профессиональных клубах.

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