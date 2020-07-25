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РФС подписал соглашения о развитии футбола с шестью регионами

17:47
Александр Дюков (в центре). Фото Михаил Шапаев, РФС.
Александр Дюков (в центре). Фото Михаил Шапаев, РФС.
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Российский футбольный союз заключил Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством спорта РФ, Администрациями и региональными Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей, сообщает сайт РФС.

В каждом из регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов.

— В каждом из регионов, с которыми мы сегодня заключаем соглашения, футболом и его разновидностями уже занимаются десятки тысяч человек, — заявил президент РФС Александр Дюков. — При этом есть потенциал дальнейшего роста популярности футбола. Среди наших целей — вовлечение в футбольную экосистему школ, учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов, а также развитие системы подготовки резерва. К 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один Региональный центр подготовки футболистов и один Детский футбольный центр. Мы хотим, чтобы футбол становился неотъемлемой частью жизни как можно большего количества жителей страны с самых юных лет. Массовость занятий спортом номер один позволит как в целом укреплять здоровье нации, так и открывать новые таланты для профессионального футбола в разных регионах страны. Как я уже не раз отмечал ранее, заключение таких соглашений — это новый системный подход РФС к работе с теми субъектами РФ, которые заинтересованы в развитии футбола на своей территории.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211986

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