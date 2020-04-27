РФС и РПЛ работают над возвращением иностранных сотрудников и игроков в Россию

РФС и РПЛ работают над возвращением иностранных сотрудников и игроков, сообщается на официальном сайте лиги.

«Текущее ограничение на въезд для иностранных граждан в Россию действует до 1 мая, — говорится в сообщении. — РФС и РПЛ следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников и игроков клубов, которые выехали за пределы нашей страны. Любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 017 766 человек. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

Заявление РПЛ: два варианта доигровки, возобновление тренировок, матчи без зрителей и обмен с ФНЛ