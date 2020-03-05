Решения судей РПЛ оценит один из лучших арбитров века. РФС пригласил эксперта из Бельгии

Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни в новый состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС войдет 53-летний Франк Де Блекере. Бельгиец — один из лучших арбитров XXI века, работавший на чемпионатах мира и Европы.

По сравнению с первой частью сезона состав ЭСК изменится. Раньше жалобы клубов на качество судейства разбирала группа экспертов — в комиссии работали инспекторы УЕФА Николай Левников, Николай Иванов, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин, а также Александр Егоров и Леонид Калошин.

С этого года в нее войдут Ашот Хачатурянц (председатель судейского комитета), Виктор Кашшаи (глава департамента судейства) и Сергей Фурса (глава департамента инспектирования). Помимо Де Блекере к ним, возможно, добавится еще один иностранный специалист — скорее всего, из Германии. Кроме того, в состав ЭСК включат от одного до трех экспертов с российским гражданством: предположительно, в их числе окажутся Юрий Баскаков и Николай Левников. (Александр Бобров)