Решения собрания РПЛ: рабочая группа по оценке ТВ-контракта и гостевая квота

21 сентября в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ. Пресс-служба РПЛ рассказала о решениях, которые были приняты в ходе заседания Общего собрания:

1) Утверждена новая редакция Устава РПЛ;

2) Утвержден состав рабочей группы по оценке эффективности ТВ-контракта. Ее возглавил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Первое совещание рабочей группы состоялось после заседания Общего собрания;

3) Выбран исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан делегатом на очередную Конференцию РФС, которая запланирована на 2 октября;

4) Утверждено возвращение гостевой квоты на матчи Тинькофф РПЛ и за допуск зрителей на матчи Молодежного первенства. Гостевая квота на матчи Тинькофф РПЛ должна будет составлять 5% от допустимого количества зрителей. Увеличение квоты допускается по согласованию между клубами. Эти предложения должен будет рассмотреть и одобрить Исполком РФС.

Также Российская Премьер-Лига отчиталась по смете доходов и расходов за сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 и представила прогноз доходов и расходов на сезон 2020/21.