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Решение по игре «Ротор» — «Краснодар» будет принято по результатам тестирования волгоградцев

12:40
Футболисты «Ротора» перед матчем. Фото vk.com/fc.rotor
Футболисты «Ротора» перед матчем. Фото vk.com/fc.rotor
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Стало известно, в каком случае может состояться матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Ротор» — «Краснодар».

Футболисты смогут выйти на поле, если по результатам последнего тестирования команды хозяев не будет выявлено новых зараженных игроков или членов персонала. В противном случае матч не состоится, а «Ротору» будет присвоено техническое поражение. (Максим Алланазаров)

Вчера «Ротор» объявил о положительном тесте на коронавирус у семерых игроков команды. При этом, согласно заявлению волгоградцев, все они изолированы.

Встреча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» должна состояться сегодня, 13 сентября.

Ротор — Краснодар

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