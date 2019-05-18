Ребров рассказал о тайном ритуале. Вы удивитесь

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал об одном любопытном ритуале, который в прошлом соблюдал. О нем он вспомнил в своем Инстаграме.
"Как-то раз в одном из постов я спрашивал вас о ритуалах, – написал Ребров, обращаясь к своим подписчикам. – И вот недавно вспомнил, когда я выступал в подмосковной команде, мой близкий друг перед каждой игрой варил компот. Причем вышло все случайно.
Разговор после игры:
– С победой!
– Спасибо.
– Ты как, что делал?! Варил компот и смотрел вашу игру.
– Так поэтому и выиграли. В следующий раз вари снова.
Три или четыре игры подряд мы выигрывали с "сухими" воротами. И вот наступил череда поражений.
-Привет.
-Привет.
-Компот варил?!
-Не успел, дела были.
– Вот поэтому и проиграли. На следующую игру чтобы варил.
И в следующей игре была победа и компот был сварен. Конечно, все это предрассудки, но иногда интересно и забавно все это вспомнить и порассуждать! Мы сами себя программируем на какие-то вещи и верим в это!"
Как-то раз в одном из постов я спрашивал вас о ритуалах. И вот недавно вспомнил, когда я выступал в подмосковной команде, мой близкий друг перед каждой игрой варил компот. Причем вышло все случайно 😅 Разговор после игры: - С победой! - Спасибо. - Ты как, что делал?! Варил компот и смотрел вашу игру. - Так поэтому и выиграли. В следующий раз вари снова😆😄 Три или четыре игры подряд мы выигрывали с "сухими" воротами. И вот наступил череда поражений. -Привет. -Привет. -Компот варил?! -Не успел, дела были. -Вот поэтому и проиграли. На следующую игру чтобы варил 😈 И в следующей игре была победа и компот был сварен))) Конечно, все это предрассудки, но иногда интересно и забавно все это вспомнить и порассуждать! Мы сами себя программируем на какие-то вещи и верим в это!!! И конечно по традиции жду ваших историй ритуалах в комментариях 👇🏻👇🏻👇🏻 Фото @olya.kuznets 📸📷