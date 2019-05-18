Ребров рассказал о тайном ритуале. Вы удивитесь

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал об одном любопытном ритуале, который в прошлом соблюдал. О нем он вспомнил в своем Инстаграме.

"Как-то раз в одном из постов я спрашивал вас о ритуалах, – написал Ребров, обращаясь к своим подписчикам. – И вот недавно вспомнил, когда я выступал в подмосковной команде, мой близкий друг перед каждой игрой варил компот. Причем вышло все случайно.

Разговор после игры:

– С победой!

– Спасибо.

– Ты как, что делал?! Варил компот и смотрел вашу игру.

– Так поэтому и выиграли. В следующий раз вари снова.

Три или четыре игры подряд мы выигрывали с "сухими" воротами. И вот наступил череда поражений.

-Привет.

-Привет.

-Компот варил?!

-Не успел, дела были.

– Вот поэтому и проиграли. На следующую игру чтобы варил.

И в следующей игре была победа и компот был сварен. Конечно, все это предрассудки, но иногда интересно и забавно все это вспомнить и порассуждать! Мы сами себя программируем на какие-то вещи и верим в это!"