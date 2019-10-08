РБК: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова дортмундской «Боруссии»

«Краснодар» отклонил предложение дортмундской «Боруссии» о покупке нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, утверждает РБК. Немецкий клуб предлагал крупную сумму, однако в кубанском клубе не готовы расстаться с одним из ведущих футболистов.

По данным агентства, обсуждалась сумма возможного трансфера, но «Краснодар» пока не хочет расставаться с Сулемайновым.

— Летом клубу предлагали больше 20 миллионов евро за Шапи, но в «Краснодаре» не хотят его пока продавать ни в один из клубов. Деньги тут ни при чем. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определенных обстоятельствах перебрался в европейский клуб, — пояснил источник, близкий к игроку.

В нынешнем сезоне 19-летний Сулейманов провел 18 матчей и забил 6 голов во всех турнирах.

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