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РБК: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова дортмундской «Боруссии»

09:48
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Виталий Тимкив
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Виталий Тимкив
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«Краснодар» отклонил предложение дортмундской «Боруссии» о покупке нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, утверждает РБК. Немецкий клуб предлагал крупную сумму, однако в кубанском клубе не готовы расстаться с одним из ведущих футболистов.

По данным агентства, обсуждалась сумма возможного трансфера, но «Краснодар» пока не хочет расставаться с Сулемайновым.

— Летом клубу предлагали больше 20 миллионов евро за Шапи, но в «Краснодаре» не хотят его пока продавать ни в один из клубов. Деньги тут ни при чем. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определенных обстоятельствах перебрался в европейский клуб, — пояснил источник, близкий к игроку.

В нынешнем сезоне 19-летний Сулейманов провел 18 матчей и забил 6 голов во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d9b5c449a79474cbed6f0c6?ruid=uUjlA1xzpI6MTYdwAzQSAg==

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