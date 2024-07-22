«РБ Спорт»: махачкалинское «Динамо» сегодня может подписать защитника Джапо
Махачкалинское «Динамо» сегодня может оформить переход защитника «Домжале» Яна Джапо, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, 21-летний словенец уже прошел медосмотр.
В прошлом сезоне Джапо провел 33 матча за «Домжале», забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса. Его контракт с клубом действует до мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|1
|
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
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|20:00
|
Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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