«РБ Спорт»: махачкалинское «Динамо» сегодня может подписать защитника Джапо

Махачкалинское «Динамо» сегодня может оформить переход защитника «Домжале» Яна Джапо, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 21-летний словенец уже прошел медосмотр.

В прошлом сезоне Джапо провел 33 матча за «Домжале», забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса. Его контракт с клубом действует до мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость игрока в 400 тысяч евро.