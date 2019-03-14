Рауль Рианчо: "Зенит" еще не мертв"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" еще может побороться с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече испанская команда в России выиграла - 3:1.

– "Зенит" – лидер чемпионата России. Как 18-я команда ла лиги так уверенно обыграла его?

– Поверьте, этому удивились даже в Испании! "Вильярреал" в настоящий момент находится не в лучшей своей форме: увольнение одного тренера, потом другого, приглашение прежнего, борьба за сохранение прописки в примере – потому никто и не ожидал, что он победит в России.

"Зенит" показывает отличный футбол, а Сергей Семак – очень хороший тренер, который строит сильную команду, но результат первого матча...думаю, это был черный день для петербуржцев. Все валилось из рук. И пускай сейчас им нужно много отыграть в Испании, думаю, "Зенит" еще не мертв, он еще поборется. "Вильярреал" должен очень серьезно подойти к ответной игре, потому что петербуржцам по силам решить исход этой встречи в свою пользу. (Егор Бычков)

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