Рианчо: «У меня нет предложений по работе из России»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что в ближайшее время не вернется работать в Россию.

«В настоящее время я директор института спорта Сантандера. У меня нет предложений по работе из России. У меня нет времени скучать», — приводит слова Рианчо «Евро-Футбол.Ру».

64-летний испанский специалист в России работал в «Рубине» и «Спартаке».