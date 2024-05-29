Леонид Туфрин: «Тренерскому штабу «Зенита» нужно поработать над селекцией»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин рассказал, что нужно сделать петербургскому клубу, чтобы выиграть чемпионат России в год 100-летия клуба.

«Для начала игрокам «Зенита» надо выиграть 2 июня Кубок России и с чувством выполненного долга уйти в отпуск. Потому что сезон был тяжелый. Потом тренерскому штабу нужно поработать над селекцией. Посмотреть, кто нужен, кто не нужен, может, «расчистить» платежную ведомость. Многие игроки «Зенита» играют в аренде — может, кого-то вернуть. Так-то состав у команды широкий. Нужно посмотреть, у кого какая квалификация и, что немаловажно, мотивация. Мы видели по ходу сезона, что не все футболисты «Зенита» играли на полную катушку. А в следующем году клуб отмечает 100-летний юбилей. И нужно будет выигрывать чемпионат с гарантией», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

«Зенит» отметит юбилей 25 мая 2025-го.