Фомин: «Интерес из Европы? Официального предложения нет»
Фомин ответил на вопрос об интересе со стороны европейских клубов
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не исключил вариант перехода в европйеский клуб.
«Интерес из Европы? Официального предложения нет. Что тут обсуждать? Будет предложение — будем думать», — заявил Фомин.
Ранее появлялся слух об интересе к игроку со стороны немецкого «Фрайбурга». Контракт Фомина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В минувшем сезоне РПЛ Фомин забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи в 29 матчах.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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|Динамо
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|0-0
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4
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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