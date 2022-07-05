Фомин: «Интерес из Европы? Официального предложения нет»

Фомин ответил на вопрос об интересе со стороны европейских клубов

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не исключил вариант перехода в европйеский клуб.

«Интерес из Европы? Официального предложения нет. Что тут обсуждать? Будет предложение — будем думать», — заявил Фомин.

Ранее появлялся слух об интересе к игроку со стороны немецкого «Фрайбурга». Контракт Фомина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В минувшем сезоне РПЛ Фомин забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи в 29 матчах.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.