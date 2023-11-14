Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович рассказал о своем отношении к Новаку Джоковичу.

— Один из самых известных представителей Сербии в мире — Новак Джокович. Смотришь его матчи?

— Да! Может, не каждую игру, но когда есть время, смотрю. Не хватит всех слов в мире, чтобы описать Новака. Для сербов он величайший спортсмен в истории. Мы невероятно рады, что он представляет именно нашу страну. Любим и всегда его поддерживаем.

— Порой кажется, что Джокович настолько популярен, что победил бы даже на президентских выборах!

— Не знаю, захочет ли он стать президентом Сербии, но я бы за него проголосовал! Он много помогает людям, стране. Новак — очень крутой. Величайший!

Новак Джокович сезон этот завершит на первой строчке рейтинга ATP, сообщается на официальном сайте организации.

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