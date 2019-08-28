Рамзан Кадыров поздравил племянника и форварда «Ахмата» Абубакара с днем рождения

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров в своем Instagram поздравил своего племянника и нападающего Абубакара Кадырова с 23-летием.

— Дорогие друзья! Поздравляю с днем рождения дорогого младшего ,брата, нападающего футбольного клуба «Ахмат» Абубакара Кадырова! Он является перспективным, талантливым и волевым игроком, безгранично преданным своему родному клубу. Абубакар полностью выкладывается во время тренировок, постоянно повышает уровень мастерства. Мне очень приятно, что он вырос глубоко верующим молодым человеком, который свято чтит семейные традиции, обычаи нашего народа. Я уверен, что лучшие матчи у Абубакара Кадырова еще впереди. Для этого у него есть характер, патриотизм, чувство гордости за наш клуб «Ахмат». Я желаю ему благополучия, здоровья, успехов и, конечно, эффектных и красивых голов!

Абубакар Кадыров проводит этот сезон в молодежке «Ахмата». За главную команду 23-летний нападающий пока не дебютировал.