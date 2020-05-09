Рами не знает, как зовут его одноклубников по «Сочи»
02:55
Защитник «Сочи» Адиль Рами в прямом эфире в Instagram рассказал, что не знает по именам своих одноклубников. Француз присоединился к российской команде в зимнее трансферное окно.
«Я знаю одного или двух. Это слишком сложно. Произнося имя, уверен, что есть 5-6 человек, которых зовут Александр. Как я обращаюсь к ним? Эй, бро», — рассказал Рами с улыбкой на лице.
[#Vid?o?] Adil Rami conna?t-il le nom de ses nouveaux co?quipiers au FK Sotchi ? ?— Footballogue??? (@Footballogue) May 8, 2020
(Spoiler : non)
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