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Рами не знает, как зовут его одноклубников по «Сочи»

02:55
Адиль Рами. Фото Reuters
Адиль Рами. Фото Reuters
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Защитник «Сочи» Адиль Рами в прямом эфире в Instagram рассказал, что не знает по именам своих одноклубников. Француз присоединился к российской команде в зимнее трансферное окно.

«Я знаю одного или двух. Это слишком сложно. Произнося имя, уверен, что есть 5-6 человек, которых зовут Александр. Как я обращаюсь к ним? Эй, бро», — рассказал Рами с улыбкой на лице.

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