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Сегодня, 11:10

Раков рассказал, что испытывал волнение при тренировках с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков рассказал, что поначалу волновался во время тренировок с форвардом Артемом Дзюбой.

«Адаптация проходит нормально, я уже, можно сказать, свой игрок в команде. Все понемногу помогают, может быть, в большинстве случаев это наши опытные игроки, например, Артем Дзюба, Дима Баринов, Антон Миранчук. Все подсказывают, что делать на поле или в жизни. Слушаю их и стараюсь выполнять. Да, сейчас я тренируюсь с основной командой, но бывают моменты, когда играю за молодежку, чтобы было игровое время и я был в игровом тонусе. Артем Дзюба достаточно веселый человек, много позитива от него исходит. Но когда речь идет о футболе, то он полностью концентрируется и выполняет свою работу на поле. Не только сам выполняет, но и подсказывает всем игрокам, что и как делать. Я уже привык, но сначала, конечно, было небольшое волнение на тренировках с Артемом, но это вопрос времени, оно прошло, сейчас уже все по-другому. В мой адрес пока не припоминаю отдельных шуток от Артема», — приводит слова Ракова ТАСС.

Раков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду железнодорожников он дебютировал в августе 2022 года. В прошлом сезоне 18-летний футболист провел 9 матчей в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/18510399
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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