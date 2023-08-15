Актер Мигицко считает, что чемпионат России по футболу усилился в период санкций
Народный артист России Сергей Мигицко считает, что чемпионат России по футболу усилился в период международных санкций в отношении отечественного спорта.
«Футбол придумали не политики, а люди. Да, мы сейчас вне кубков. Мы привыкли, мы избалованы визитами хороших команд. Тем не менее у нас очень интересный чемпионат, все команды усилились. Когда играют сильные клубы, будет сильный чемпионат, будет интересная борьба. Это мотивированные ребята, которые умеют, которые хотят. По три, по пять мячей забивают. Тужить не надо, надо ходить на футбол. К тому же существует честь флага клуба. Пускай зенитовцы болеют за «Зенит», спартаковцы за «Спартак», армейцы за ЦСКА», — приводит слова Мигицко ТАСС.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0