Ракицкий пропустит матч «Зенита» с «Динамо» из-за перебора желтых карточек
Украинский футболист «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».
У игрока перебор желтых карточек. Последнюю он получил в игре сине-бело-голубых с «Ростовом» (1:2, первый тайм).
В этом сезоне футболист участвовал в 14 матчах РПЛ, отметившись 1 голом и сделав 4 результативные передачи.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Начало — в 14.00 (мск).
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