Рахимов считает, что "Ахмат" не заслуживал поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА​ (0:1) и сезона в целом.

– Если брать в целом, то поражение команда не заслуживала. В первом тайме два момента хороших было. В таких матчах нужно реализовывать эпизоды. Пенальти надломил команду. Я увидел шок команды, мы перестали играть в тот футбол, в который мы играли до пенальти. Сейчас пересмотрел эпизод, и не увидел там пенальти. Может быть, у арбитра была такая позиция. Свою команду мне не в чем упрекнуть. Но один момент не должен ломать команду в психологическом плане. К сожалению, была такая реакция. По единоборствам претензий нет.

– Как в целом как оцените сезон?

– Понятно, что в такой ситуации сложно, шанс на еврокубки был мизерный. Но мы решили играть так, чтобы ничего не зависело, есть у нас шанс или нет. В последних матчах мы показывали очень хороший футбол. И с "Краснодаром", и с "Зенитом"​, и с Самарой. Проблема в том, что сезон мы начали не вместе. Но определенный шанс в игре, в организации игры команда сделала. Всегда хочется большего. Меня больше всего интересует качество игры, оно стало на порядок лучше.

– С будущем команды понятно?

– Будущее светлое. Команда будет в любом случае жить. Нам нужно, если клуб будет ставить серьезные цели, нужно усиливаться, и усиливаться качественно. (Александр Рогулев)