Рахимов: «Рубин» — это бренд, он не может выступать в первой лиге»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал об отличиях команды этого сезона от прошлого.

«Однозначно «Рубин» в прошлом сезоне и в этом — совсем разные команды. Все-таки мы должны понимать разницу, что первая лига — это одно, а РПЛ — совсем другое. Здесь другие скорости, другой уровень исполнительского мастерства. Если одну-две игры ты можешь выдать, то на дистанции будет сложно. Сегодня мы многое меняем в команде, но мы должны понимать, что этот процесс изменений достаточно болезненный. Постепенно мы делаем шаги вперед, что очень важно, ведь «Рубин» — это бренд, он не может быть в первой лиге.

В любом случае задача выйти в РПЛ была выполнена. Это не только моя заслуга, надо отдать должное тем тренерам, которые работали до меня. У меня получилось в конце сезона где-то поменять атмосферу внутри команды, поменять рисунок игры, отсюда пришли победы и уверенность. Естественно, у всех желание, чтобы мы сразу были наверху турнирной таблицы. Это непросто. Мы меняем состав, привыкаем к скоростям в РПЛ, а это непростой процесс», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.