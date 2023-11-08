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Сегодня, 03:15

Рахимов: «Рубин» — это бренд, он не может выступать в первой лиге»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал об отличиях команды этого сезона от прошлого.

«Однозначно «Рубин» в прошлом сезоне и в этом — совсем разные команды. Все-таки мы должны понимать разницу, что первая лига — это одно, а РПЛ — совсем другое. Здесь другие скорости, другой уровень исполнительского мастерства. Если одну-две игры ты можешь выдать, то на дистанции будет сложно. Сегодня мы многое меняем в команде, но мы должны понимать, что этот процесс изменений достаточно болезненный. Постепенно мы делаем шаги вперед, что очень важно, ведь «Рубин» — это бренд, он не может быть в первой лиге.

В любом случае задача выйти в РПЛ была выполнена. Это не только моя заслуга, надо отдать должное тем тренерам, которые работали до меня. У меня получилось в конце сезона где-то поменять атмосферу внутри команды, поменять рисунок игры, отсюда пришли победы и уверенность. Естественно, у всех желание, чтобы мы сразу были наверху турнирной таблицы. Это непросто. Мы меняем состав, привыкаем к скоростям в РПЛ, а это непростой процесс», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

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