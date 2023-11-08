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Сегодня, 03:50

Рахимов: «Для меня было болезненно, что удача отвернулась от «Уфы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о работе в «Уфе».

«Это был хороший опыт, то решение я принял после разговора с руководством клуба, в том числе с Шамилем Газизовым. Мне очень хотелось помочь «Уфе», это было эмоциональное решение. Я считал, что я могу справиться со многими моментами, в такой ситуации я был не раз. У «Уфы» не было возможностей приобрести игроков, но желание у ребят было огромное. Приходя туда, я понимал, что нужно стараться сделать все возможное, хотя по ходу я видел, что клубу очень тяжело развиваться. Можно выполнить задачу сохранения прописки в РПЛ, но развития я не видел.

До упора мы терпели, я понимал, что многое по структуре и качеству игры изменилось. Дальше мы приняли решение, что мне надо уйти для того, чтобы появился определенный эмоциональный всплеск. Он и появился, команда осталась в РПЛ. Но уже тогда я сказал, что у меня есть опасения, что при таком развитии событий все может повториться в следующем сезоне. Для меня было болезненно, что удача отвернулась от «Уфы». Сегодня клуб находится во второй лиге», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Рахимов возглавлял «Уфу» с октября 2020 по апрель 2021 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. После ухода Рахимова многие игроки «Уфы», в том числе Александр Беленов и Алексей Никитин, раскритиковали работу тренера.

Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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Рахимов: «Рубин» — это бренд, он не может выступать в первой лиге»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 12 1 3
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