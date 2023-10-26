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26 октября, 21:18

Радимов объяснил, почему всего один футболист «Зенита» был вызван в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов объяснил, почему в последнее время мало футболистов петербургского клуба попадают в национальную команду.

«Да, у «Зенита» на последние сборы нашей национальной команды вызывалось мало людей. На игры с Камеруном и Кенией вовсе поехал один человек, Иван Сергеев. Но здесь такая история, что у петербуржцев многие русские футболисты не играют по определенным причинам. Караваев травмирован, Чистяков был травмирован, также Мостовой получил повреждение. При должном здоровье названные игроки попадают в список сборной России. Сейчас так сложилось, но ничего страшного», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

28-летний нападающий выступает за «Зенит» с января прошлого года. В текущем сезоне Сергеев забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-obyasnil-pochemu-vsego-odin-futbolist-zenita-byl-vyzvan-v-sbornuyu-rossii-299071/
Владислав Радимов
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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