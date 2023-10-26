Радимов объяснил, почему всего один футболист «Зенита» был вызван в сборную России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов объяснил, почему в последнее время мало футболистов петербургского клуба попадают в национальную команду.

«Да, у «Зенита» на последние сборы нашей национальной команды вызывалось мало людей. На игры с Камеруном и Кенией вовсе поехал один человек, Иван Сергеев. Но здесь такая история, что у петербуржцев многие русские футболисты не играют по определенным причинам. Караваев травмирован, Чистяков был травмирован, также Мостовой получил повреждение. При должном здоровье названные игроки попадают в список сборной России. Сейчас так сложилось, но ничего страшного», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

28-летний нападающий выступает за «Зенит» с января прошлого года. В текущем сезоне Сергеев забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.