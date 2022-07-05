«Оренбург» подписал аргентинского форварда Мансилью

«Оренбург» объявил о переходе аргентинского форварда Брайана Мансильи.

Срок контракта с 25-летним аргентинцем не уточняется.

Мансилья перешел в «Оренбург» из аргентинского «Расинга». С июля 2021 года по июнь 2022 года нападающий выступал за «Платенсе» на правах аренды. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 35 матчах за команду.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).