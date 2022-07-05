Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:54

«Оренбург» подписал аргентинского форварда Мансилью

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Оренбург» объявил о переходе аргентинского форварда Брайана Мансильи.

Срок контракта с 25-летним аргентинцем не уточняется.

Мансилья перешел в «Оренбург» из аргентинского «Расинга». С июля 2021 года по июнь 2022 года нападающий выступал за «Платенсе» на правах аренды. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 35 матчах за команду.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

Источник: https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/fk-orenburg-zaklyuchil-soglashenie-s-argentinskim-napadayushhim-brajanom-mansilej.html
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Внук легендарного Тихонова неожиданно завязал с хоккеем. Его замучили травмы
Кассовое шоу, искусственный интеллект, никаких россиян в топ-10. Отвечаем на 10 главных вопросов о драфте НХЛ-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гончаренко считает, что Дивеев и Сперцян могли бы проявить себя в Европе
Малиец Майга заявил, что может выступать за сборную России
Борис Ротенберг посетил академию «Сочи» в честь четырехлетия клуба
Майга: «ЦСКА хотел меня подписать, но потом сменился тренер»
Майга рассказал о задачах «Нижнего Новгорода» на сезон
В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Вендела
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко считает, что Дивеев и Сперцян могли бы проявить себя в Европе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости