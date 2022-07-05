«Оренбург» подписал аргентинского форварда Мансилью
«Оренбург» объявил о переходе аргентинского форварда Брайана Мансильи.
Срок контракта с 25-летним аргентинцем не уточняется.
Мансилья перешел в «Оренбург» из аргентинского «Расинга». С июля 2021 года по июнь 2022 года нападающий выступал за «Платенсе» на правах аренды. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 35 матчах за команду.
«Оренбург» по итогам прошлого сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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