"Работа ведется". Роман Бабаев – о трансферах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками рассказал о трансферах команды. Напомним, что летом армейцы арендовали защитника Звонимира Шарлия с правом выкупа.

– По поводу хорватского защитника, всем все уже известно. Это аренда с опцией выкупа. Работа продолжается, окно открыто до первого сентября. Надеюсь, что кого-то еще подпишем.

– Есть ли стратегия развития стадиона? Когда будет открытие музея?

– Мы ведем работу над инфраструктурой. Каждый месяц появляется что-то новое. Самое сложное – это обогрев. Понимаем, что болельщикам не так приятно. Крышу построить невозможно, надо перестраивать стадион. Если не в этом, то в следующем сезоне постараемся установить тепловые инфракрасные пушки. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)