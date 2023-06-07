Пятибратов: «Вряд ли будем работать с Василенко. Интересы разошлись»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал об отношениях с Олегом Василенко, в штабе которого он работал в нескольких командах.

— Вы больше не будете работать с Василенко. Говорили с ним?

— Олег Петрович — молодец. Он меня многому научил. Из наших интервью много вырвано из контекста. Я всегда отмечал его работу. Работа качественная. Он много сделал для меня. Я считаю его хорошим специалистом.

— Вы бы хотели с ним еще поработать?

— Хотел сам бы поработать. С Василенко мы вряд ли будем вместе работать. Интересы разошлись. У каждого человека есть мечта работать самостоятельно. На каком-то этапе было важно работать вместе, я учился. Пришло время расставаться. Нормальная практика.

47-летний специалист с 2020 по 2022 годы входил в тренерский штаб Василенко в «Факеле». Он возглавил команду после увольнения Василенко в сентябре прошлого года и проработал с воронежцами до апреля, когда его сменил Вадим Евсеев.

Василенко с марта тренирует «Аланию», которая выступает в первой лиге.