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Пятибратов: «Вряд ли будем работать с Василенко. Интересы разошлись»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал об отношениях с Олегом Василенко, в штабе которого он работал в нескольких командах.

— Вы больше не будете работать с Василенко. Говорили с ним?

— Олег Петрович — молодец. Он меня многому научил. Из наших интервью много вырвано из контекста. Я всегда отмечал его работу. Работа качественная. Он много сделал для меня. Я считаю его хорошим специалистом.

— Вы бы хотели с ним еще поработать?

— Хотел сам бы поработать. С Василенко мы вряд ли будем вместе работать. Интересы разошлись. У каждого человека есть мечта работать самостоятельно. На каком-то этапе было важно работать вместе, я учился. Пришло время расставаться. Нормальная практика.

47-летний специалист с 2020 по 2022 годы входил в тренерский штаб Василенко в «Факеле». Он возглавил команду после увольнения Василенко в сентябре прошлого года и проработал с воронежцами до апреля, когда его сменил Вадим Евсеев.

Василенко с марта тренирует «Аланию», которая выступает в первой лиге.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Олег Василенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Спартак

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