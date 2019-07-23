ПСВ и "Спартак" договорились о переходе Перейро. Агент против

Как сообщили сегодня "СЭ" в ПСВ, голландский клуб согласовал со "Спартаком" условия трансфера 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро. По неофициальным данным, красно-белые готовы заплатить за уругвайца 15 миллионов евро.

Однако сделка может сорваться из-за его агента Пако Касаля, ведущего футбольного агента Уругвая. Тот категорически против трансфера.

Четыре года назад похожая ситуация уже возникала, когда ПСВ вроде бы договорился о покупке Перейро, но Касаль стал выдвигать новые требования. Тогда договориться с агентом удалось. Как получится сейчас, сказать сложно. Эйндховенцы пытаются убедить Касаля, чтобы переход состоялся. (Александр Бобров)