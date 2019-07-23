Почему может сорваться трансфер Перейро в "Спартак"

"СЭ" стали известны причины, по которым переход 24-летнего атакующего полузащитника ПСВ Гастона Перейры в "Спартак" может не состояться.

Стороны уже согласовали условия сделки, о чем нам официально сообщили в голландском клубе – в качестве компенсации москвичи готовы были заплатить около 15 миллионов евро.

Но на финальной стадии переговоров возник вопрос о порядке перевода этой суммы. "Спартак" хотел разбить выплаты на транши, агент уругвайского футболиста Пако Касаль, претендующий на определенную долю от поступлений, настаивал на единовременной оплате. Это, в свою очередь, не устраивает уже спартаковское руководство. Судя по всему, теперь оно переключится на другую кандидатуру. (Вячеслав Короткин)

ПСВ и "Спартак" договорились о переходе Перейро. Агент против