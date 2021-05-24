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Прядкин назвал реформу финансирования судей «достаточно затратной»

16:57
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал информацию «СЭ», что клубы на общем собрании выступили резко против новой системы финансирования судейства.

«Новая реформа по финансированию судей? Пока судейский комитет хотел оставить это без огласки. Реформа достаточно затратная. 20 июня будет окончательное предложение к нам по этому поводу», — заявил Прядкин.

Она была предложена со стороны РФС и в частности главы главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.

(Сергей Федоров)

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