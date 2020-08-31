Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» — о работе арбитров в чемпионате России.

— Как относитесь к проверкам судей на полиграфе?

— Бредовая идея. Я вот одного не в силах понять. Почему в Европе ВАР реально помогает арбитрам, причем любая спорная ситуация решается быстро, в течение минуты, а у нас все надолго затягивается? Да еще начинаются ссылки на какой-то протокол работы ВАР, в ход идут туманные формулировки — «очевидные» ошибки, «неочевидные...» Что мешает человеку, сидящему у монитора, сказать коллеге прямо — ошибся тот или нет?

— Разделяю ваше возмущение.

— Недавно узнал, что в чемпионате Австралии все переговоры между видеоарбитром и главным судьей транслируются по громкой связи. Мне кажется, в России нужно сделать то же самое. Тогда вопросов к судьям сразу станет меньше.

— Вы думаете? Опубликованный диалог Казарцева и Еськова по рации во время матча «Спартак» — «Сочи» оставил странное впечатление.

— Да я вообще не понял, о чем они говорили! Оба какой-то бред несли. Если такое происходит во всех матчах, тому, кто судит в поле, остается только посочувствовать. (Александр Кружков)