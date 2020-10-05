Президент Тинькофф российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что власти Москвы могут ограничить допуск зрителей на стадионы.

— Мы убеждены, что болельщики это душа футбола, — сказал Прядкин «СЭ». — Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом». От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах. (Севастиан Терлецкий)

На данный момент заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов, однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 метра, то есть фактическая заполняемость — примерно 30 процентов.