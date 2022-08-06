«Урал» — «Спартак»: Игнатов удвоил преимущество красно-белых
«Спартак» забил второй мяч в матче 4-го тура РПЛ против «Урала». Забитым мячом отметился полузащитник Михаил Игнатов, который вышел на поле на замену в первом тайме.
Для россиянина этот мяч стал первым в сезоне. Игнатов заменил травмированного Виктора Мозеса, который покинул поле на носилках.
Первый гол в матче забил нападающий красно-белых Квинси Промес на 27-й минуте встречи.
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|2
|1
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|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
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|1
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|3
|
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|3
|0
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|
13
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|0
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|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
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|3
|0
|1
|2
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|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
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|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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