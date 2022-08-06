«Урал» — «Спартак»: Игнатов удвоил преимущество красно-белых

«Спартак» забил второй мяч в матче 4-го тура РПЛ против «Урала». Забитым мячом отметился полузащитник Михаил Игнатов, который вышел на поле на замену в первом тайме.

Для россиянина этот мяч стал первым в сезоне. Игнатов заменил травмированного Виктора Мозеса, который покинул поле на носилках.

Первый гол в матче забил нападающий красно-белых Квинси Промес на 27-й минуте встречи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».