Прокурор отозвал все иски на «Тамбов» по невыплате зарплаты

Прокурор Октябрьского района Тамбовской области отозвал иск к ФК «Тамбов» по невыплате зарплаты. Об этом сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова, также числившаяся среди истцов по делу.

«Заседания никакого не было, прокурор отозвал все иски, — цитируют Коновалову «РИА Новости». — Все, что клуб был должен, он выплатил. Это был вопрос по старым долгам, все эти задолженности погашены».

В понедельник в Октябрьском районном суде Тамбова должно было быть рассмотрено дело о невыплате заработной платы игрокам и сотрудникам «Тамбова». 12 исковых заявлений были объединены и приняты к производству 30 июня.

Ранее игроки «Тамбова» грозили бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате. Игра в итоге состоялась, команда победила со счетом 2:0