Прокуратура не будет оспаривать УДО Кокорина и Мамаева

Прокуратура не будет оспаривать решение Алексеевского районного суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «РИА Новости».

— Прокуратура поддержала позицию защиты. [Осужденные] зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены, — сказал заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО.