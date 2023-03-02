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Прохин — об отстранении российских клубов от еврокубков: «Чем победа в РПЛ не мотивация?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался по поводу отстранения российских клубов и сборной от международных турниров.

«Надеюсь, всю мою футбольную карьеру мы в бане не будем. Рассчитываю, что в будущем у меня будет шанс поиграть в европейском клубе. А что касается нынешнего положения — не понимаю: нужно опустить руки и закончить с футболом? Чем победа в РПЛ не мотивация? Спросите у любого игрока — каждый хочет взять этот трофей, его не каждый день можно выиграть. Дополнительная мотивация для меня — попасть в сборную России. Кто-то говорит, что сборная не нужна. Но скажу за футболистов — каждый мечтает попасть в национальную команду своей страны. Это престиж. Я иду с этой целью с самого начала», — цитирует Sport24 Прохина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-01-prokhin-pro-ban-rossiyskogo-futbola-nuzhno-opustit-ruki-i-zakonchit-s-futbolom-chem-pobeda-v-rpl-ne-motivatsiya
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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