Стрепетов: «Дзюба, не стесняясь, сказал, что думает, молодец»
Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал высказывания нападающего Артема Дзюбы про клуб из Санкт-Петербурга и подписание им большого количества бразильцев.
«Артем дал хорошее интервью. Он вернулся в РПЛ, напомнил о себе. Такое интервью может дать только смелый человек. В нем Дзюба коснулся не только «Зенита», но и болельщиков «Спартака», «Локомотива», своей скандальной видеозаписи — сказал, что это мальчишество. Жестко прошелся по Сергею Семаку, тренеру «Зенита»: дал понять, что не его последнее слово в комплектовании команды. Тут обида на тренера «Зенита», конечно. Про гендиректора клуба — Медведева — он высказался лестно. Покритиковал Андрея Талалаева, который не взял его в «Торпедо», встал на защиту Леонида Слуцкого, своего друга. Это все понятно.
Что касается «Зенита» из Рио-де-Жанейро, то тут есть доля правды. Уже многие говорят, что «Зенит» стал больше бразильским, чем петербургским: кружева, бразильский футбол. Кому-то такой футбол нравится. Кто-то, наоборот, ждет своих воспитанников в составе. В этих словах Артема тоже сквозит обида. Когда он говорит, что российских лидеров в «Зените» не стало, то имеет в виду себя. Ведь Дзюбу, одного из ведущих игроков «Зенита», попросили из команды.
Смелое интервью — Артем, не стесняясь, сказал, что думает, молодец. Теперь он должен помочь «Локомотиву» выбраться со дна турнирной таблицы. Пожелаю ему забить пятерочку мячей», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.
Ранее 34-летний форвард дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором критически отозвался о бразильском направлении в «Зените».
В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2