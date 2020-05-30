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«Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни». Головин празднует день рождения

09:17
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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30 мая отмечает день рождения полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Ему исполняется 24 года.

В Twitter сборной России игрок вспомнил памятные моменты из своего детства.

— Впервые за 6 лет праздную день рождения дома. Очень этому рад, — рассказал Головин. — Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли 3:2.

А когда маленький был, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили... но он оказался мини-футбольным, а я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить.

Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни.

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