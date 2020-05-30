«Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни». Головин празднует день рождения
30 мая отмечает день рождения полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Ему исполняется 24 года.
В Twitter сборной России игрок вспомнил памятные моменты из своего детства.
— Впервые за 6 лет праздную день рождения дома. Очень этому рад, — рассказал Головин. — Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли 3:2.
А когда маленький был, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили... но он оказался мини-футбольным, а я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить.
Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни.
? У Головина день рождения. Сегодня он впервые за 6 лет отмечает праздник дома, в родном Калтане. Александр вспомнил, как это было в детстве. Таких историй вы ещё не слышали.— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2020
?? Поздравляем! Важных голов, точных передач и красивых побед!#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/wGhx7lNquY