Приговор Кокорину и Мамаеву отменили!

В среду состоялось заседание кассационного суда по делу Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Осуждённые на различные сроки лишения свободы и уже отбывшие наказание требовали пересмотреть приговор, вынесенный Мосгорсудом.

Как стало известно «СЭ», Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил отменить приговор и направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд. (Дмитрий Зеленов)

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.