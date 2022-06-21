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Бакаев: «Из зенитовцев сложнее всего было играть против Барриоса. Он меня просто уничтожил»

Зелимхан Бакаев рассказал, против кого из «Зенита» ему было сложнее всего играть
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого из футболистов команды из Санкт-Петербурга ему было сложнее всего играть.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента. 25-летний россиянин подписал контракт с петербуржцами по схеме «3+1».

«Барриос! Еще во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках — и благодаря этому я буду расти как футболист», — цитирует «Чемпионат» Бакаева.

Бакаев — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом и 1 июня объявил об уходе игрока из команды.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4731943-on-menya-unichtozhil-bakaev-rasskazal-protiv-kogo-iz-zenita-emu-igralos-slozhnee-vsego.html
Вильмар Барриос
Зелимхан Бакаев
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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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