Бакаев: «Из зенитовцев сложнее всего было играть против Барриоса. Он меня просто уничтожил»

Зелимхан Бакаев рассказал, против кого из «Зенита» ему было сложнее всего играть

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого из футболистов команды из Санкт-Петербурга ему было сложнее всего играть.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента. 25-летний россиянин подписал контракт с петербуржцами по схеме «3+1».

«Барриос! Еще во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках — и благодаря этому я буду расти как футболист», — цитирует «Чемпионат» Бакаева.

Бакаев — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом и 1 июня объявил об уходе игрока из команды.