«Спартак» выступил против расширения РПЛ

«Спартак» выпустил заявление на официальном сайте клуба, в котором выступил против расширения количества участников Тинькофф РПЛ.

«Спартак» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23. Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа", — говорится в заявлении.

Сегодня, 22 марта, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.