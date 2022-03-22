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Сегодня, 15:42

«Спартак» выступил против расширения РПЛ

«Спартак» выступил против расширения Российской премьер-лиги
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Спартак» против расширения РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» выпустил заявление на официальном сайте клуба, в котором выступил против расширения количества участников Тинькофф РПЛ.

«Спартак» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23. Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа", — говорится в заявлении.

Сегодня, 22 марта, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.

Источник: https://spartak.com/news/2022-03-22-spartak_napravil_prezidentu_rpl_predlozheniya_o_podderzhke_rossiyskikh_klubov/
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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